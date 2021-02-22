От граждан Евросоюза будут требовать отрицательный COVID-тест для въезда в Польшу

22 февраля, 2021, 17:52

Польша планирует в ближайшие дни дни ввести на границе с другими странами ЕС на западе и юге (Германия, Чехия, Словакия) проверку наличия отрицательного теста на коронавирус. В случае его отсутствия лица при пересечении границы будут попадать на обязательный карантин

Об этом заявил в понедельник глава Минздрава Польши Адам Недзельский, сообщает Укринформ со ссылкой на TVN24.

"Думаем ввести это (проверку наличия отрицательного теста при пересечении границы, - ред.) уже в конце этой недели", - заявил Недзельский.

По его словам, это будет означать возобновление пограничной проверки на внутренних границах с другими странами ЕС.

Глава Минздрава пояснил, что отсутствие негативного теста означает не отказ во въезде в Польшу, а необходимость отбытия карантина.

Недзельский сообщил, что Пограничная служба РП требует 48 часов, чтобы подготовиться к этой новации на границе. Поэтому новое правило, вероятнее всего, будет введено до конца этой недели.

Польский министр также сообщил, что правительство страны в конце недели примет решение, которым порекомендует не закрывать нос и рот платками, шарфами или пластиковыми масками, поскольку они неэффективно защищают от инфицирования, но и в дальнейшем нужно будет пользоваться защитными масками.

На сегодня карантин в Польше является обязательным только при пересечении границы со странами, не входящими в ЕС.

Граждане Украины, которые пересекают границу с Польшей подлежат обязательному 10-дневному карантину. От него освобождаются отдельные категории украинцев. В частности, речь идет об украинцах, въезжающих в Польшу в течение 48 часов с момента получения отрицательного результата теста на COVID-19 (справка на польском или английском языках). Кроме того, от обязательного карантина освобождаются также украинцы, которые имеют справку о наличии у них прививки от COVID-19, водители, которые осуществляют международные грузовые перевозки, украинские студенты, обучающиеся в Польше, дипломаты, работники аграрного сектора, спортсмены и тренеры в рамках международных соревнований, медработники, которые едут работать в РП.

Рост заболеваемости COVID-19 Польша расценивает как начало третьей волны пандемии.

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