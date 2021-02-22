Основная цель оккупантов - создание иллюзии обстрелов населенных пунктов со стороны сил ООС, - Хомчак

22 февраля, 2021, 16:27

Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак заявил, что основной целью оккупационных войск РФ является создание иллюзии обстрелов населенных пунктов со стороны украинских военных и дискредитацию сил ООС

Об этом он заявил во время пресс конференции 22 февраля, передает Еспресо.TV .

"Ситуация в ООС является сегодня контролируемой и резких изменений там не происходит. Признаков создания наступательных группировок противника тоже не обнаружено", - сказал Хомчак.

Он отметил, сегодня идут 211-е сутки режима прекращения всеобъемлющего огня.

"Многие люди сегодня сомневаются в том, что это выполняется, но я хочу подчеркнуть сегодня всем - это выполняется в основном ВСУ и, к сожалению, не в полной мере оно выполняется нашим, так скажем, врагом, вооруженными формированиями РФ, которые находятся на неподконтрольной территории", - сообщил главнокомандующий.

По словам Хомчака, на отдельных участках линии разграничения обстрелы являются провокационными. Вдоль всей линии соприкосновения они носят иногда затихая, иногда активируются.

"И эти обстрелы наших позиций, а также мирных населенных пунктов как на нашей территории, так и на временно неподконтрольной территории они активизируют во время заседания ТКГ, а сейчас мы это наблюдаем, я это уже говорил, после решений Совета нацбезопасности и обороны Украины о наложении санкций на соответствующих лиц или на соответствующие фирмы. Основная цель со стороны оккупантов направлена на создание иллюзии обстрелов ВС населенных пунктов с применением запрещенного тяжелого вооружения и дискредитации сил ООС", - сказал он.

Главнокомандующий добавил, что украинские военнослужащие в районе проведения операции находятся на постоянных позициях.

"Подразделения Объединенных сил всегда готовы к открытию ответного огня, если есть угроза их жизни или здоровью, а также для сдерживания противника для отвода любых активных действий", - отметил он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb