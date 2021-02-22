Ощадбанк продлил действие платежных карточек переселенцев до 1 мая
22 февраля, 2021, 13:32
Ощадбанк продлил действие платежных карточек для внутренне перемещенных лиц до 1 мая 2021 года
Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка.
Согласно сообщению, карточки Ощадбанка для внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету "Мой счет", и срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 мая 2021 года.
В пресс-службе напомнили, что Ощадбанк продолжает перевыпуск карт по графику и доставляет их в отделения. О наличии в отделении карточки пользователей будет извещать СМС-сообщением. В то же время, если клиент не сможет забрать новую карту в отделении, он сможет и дальше снимать средства и рассчитываться своей старой карточкой до 1 мая 2021 года.
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