Определяю, кто болел коронавирусом, по запаху подмышек, - нардеп-борец Беленюк удивил фанатов в facebook
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на facebook Жана Беленюк.
Пользователи в комментариях неоднозначно восприняли такое сообщение нардепа-борца и не понимают, шутит ли Беленюк.
"Обнаружил у себя способность определять людей, перенесших COVID-19, по запаху их тела. Сначала у себя заметил специфический запах подмышек, затем (занимаюсь же контактным видом спорта, с обильным потоотделением в процессе) начал замечать у своих спарринг-партнеров, переболевших ковид, такой же запах. Мне он чем-то напоминает чеснок ", - написал Беленюк.
30-летний Жан Беленюк является двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе и народным депутатом от "Слуги народа". Спортсмен сочетает выступления с политической карьерой.
- В сентябре Беленюк болел коронавирусом.
- 18 сентября Жан Беленюк, впервые с 2019 года взял участие в международном турнире, одержал победу на Гран-при Zagreb Open-2021.
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