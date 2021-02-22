Определяю, кто болел коронавирусом, по запаху подмышек, - нардеп-борец Беленюк удивил фанатов в facebook

22 февраля, 2021, 15:22

Украинский нардеп-борец Жан Беленюк опубликовал сообщение в facebook, где признался, что определяет тех, кто болел коронавирусом, по запаху подмышек

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на facebook Жана Беленюк.

Пользователи в комментариях неоднозначно восприняли такое сообщение нардепа-борца и не понимают, шутит ли Беленюк.

"Обнаружил у себя способность определять людей, перенесших COVID-19, по запаху их тела. Сначала у себя заметил специфический запах подмышек, затем (занимаюсь же контактным видом спорта, с обильным потоотделением в процессе) начал замечать у своих спарринг-партнеров, переболевших ковид, такой же запах. Мне он чем-то напоминает чеснок ", - написал Беленюк.

30-летний Жан Беленюк является двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе и народным депутатом от "Слуги народа". Спортсмен сочетает выступления с политической карьерой.