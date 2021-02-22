Оккупанты в Крыму фактически запретили использование украинского и крымскотатарского, - представительство президента Украины
Об этом заявили в представительстве президента Украины в АРК вFacebook .
"Оккупационные "власти" Крыма фактически запретили пользоваться украинским, уничтожает украинские медиа, школы и другие учебные заведения. Такая же ситуация с крымскотатарским языком: имея заявления и определения оккупационной администрации о том, что он является одним из официальных языков, реальных возможностей использования языка и его развития на Крымском полуострове нет", - говорится в заметке.
В то же время в представительстве подчеркнули, что с первых дней оккупации российская администрация нарушала право граждан пользоваться родным для них языке, в частности украинским и крымскотатарским.
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