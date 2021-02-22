Ноутбук Lenovo Legion 5i, к рекламе которого причастна группа Iron Savages, уже продается в Украине

22 февраля, 2021, 17:01

Всемирно известная компания Lenovo создала оригинальную рекламу своего ноутбука

Новость публикуется на правах рекламы.

"Покреативить" представителям корпорации помогли участники шведского рок-группы Iron Savages. Они положили на музыку отзыв о возможности ноутбука Lenovo Legion 5i. А чтобы этот "креатив" звучал как можно мощнее, добавили "порцию" собственного экстремального вокала, то есть традиционного гроулинга.

Получилось довольно удачно. Слушать композицию (если это произведение искусства можно назвать композицией) про ноутбук Lenovo реально. Вполне вероятно, что она даже оказалась в плейлистах любителей чего-то необычного. С момента выхода тематического видео прошло около 4 недель, и оно уже успело набрать десятки тысяч просмотров на различных платформах.

Автором текста стал журналист американского веб-портала The Verge Кэмерон Фолкнер. Сначала он писал обычный отклик на товар, который впоследствии превратился в креативную музыкальную рекламу. Конечно, Кэмерон дал согласие на использование его материалов. Во время выставки CES 2021 он даже назвал видеоролик смешным и сообщил, что находился в "глупом восторге" во время его просмотра.

Lenovo Legion 5i уже в продаже

Недавно состоялся официальный запуск продаж воспетого лэптопа в Украине. Теперь его можно найти на полках отечественных магазинов.

Ноутбук работает на базе процессора Интел. В максимальной комплектации это чипсет i7-10875H. Также самая дорогая версия топового компьютера оснащена:

графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 2060;

скоростным оперативным запоминающим устройством на 16 Гб;

жестким диском на 1 Тб и твердотельным накопителем на 512 Гб;

качественной и мощной аудиосистемой и двумя чувствительными микрофонами;

большой батареей, которая поддерживает функцию быстрой зарядки и обеспечивает высокие показатели автономности;

дисплеем, изготовленным на базе IPS-матрицы.

Для чего подойдет новый ноутбук?

Благодаря продуктивному аппаратному обеспечению, использовать лэптоп можно для любых целей. В рекламе его называют "привлекательным, но простым игровым ноутбуком". Итак, главное назначение — это гейминг. Он подойдет для:

просмотра мультимедийных материалов,

общения в социальных сетях,

работы и учебы,

интернет-серфинга.

Цена ноутбука Lenovo Legion 5i зависит от комплектации. Минимальная конфигурация стоит значительно дешевле, чем максимальна. Разница в цене достигает 50%.