На побережье Новой Зеландии выбросились около 50 китов
22 февраля, 2021, 16:50
49 китов выбросились на берег в бухте Голден-Бей в Новой Зеландии. Погибли девять животных
Об этом сообщает Radio New Zealand.
На пляж в бухте Голден-Бей в Новой Зеландии выбросились не менее 49 черных китов-гринд.
Девять и выбросившихся животных погибли.
Сейчас китов планируют отправить в воду, когда начнется прилив.
Также добровольцы останутся на пляже на ночь, потому что не исключено, что утром животные снова могут появиться в этом районе и выброситься на побережье.
Фото: rnz.co.nz
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