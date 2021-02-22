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Espreso.tvМирНа побережье Новой Зеландии выбросились около 50 китов

На побережье Новой Зеландии выбросились около 50 китов


фото: rnz.co.nz
49 китов выбросились на берег в бухте Голден-Бей в Новой Зеландии. Погибли девять животных

Об этом сообщает Radio New Zealand.

На пляж в бухте Голден-Бей в Новой Зеландии выбросились не менее 49 черных китов-гринд.

Девять и выбросившихся животных погибли.

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Сейчас китов планируют отправить в воду, когда начнется прилив.

Также добровольцы останутся на пляже на ночь, потому что не исключено, что утром животные снова могут появиться в этом районе и выброситься на побережье.

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Фото: rnz.co.nz

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