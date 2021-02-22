На побережье Новой Зеландии выбросились около 50 китов

22 февраля, 2021, 16:50

49 китов выбросились на берег в бухте Голден-Бей в Новой Зеландии. Погибли девять животных

Об этом сообщает Radio New Zealand .

На пляж в бухте Голден-Бей в Новой Зеландии выбросились не менее 49 черных китов-гринд.

Девять и выбросившихся животных погибли.

Сейчас китов планируют отправить в воду, когда начнется прилив.

Также добровольцы останутся на пляже на ночь, потому что не исключено, что утром животные снова могут появиться в этом районе и выброситься на побережье.

Фото: rnz.co.nz

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb