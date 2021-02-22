На Черниговщине подняли из Десны грузовик с погибшим водителем

22 февраля, 2021, 19:56

21 февраля на дороге М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи Черниговского района грузовой автомобиль с прицепом Mercedes-Benz Actros упал с почти 20-метровой высоты в Десну и частично затонул

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"21 февраля на автомобильной дороге М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи возле с. Шестовица Черниговского района грузовой автомобиль с прицепом Mercedes-Benz Actros, разрушив конструктивные элементы ограждения моста и отбойника, упал с почти 20-метровой высоты в р. Десна и частично затонул. К сожалению, водитель, 1990 г.р., гражданин Турецкой республики не спасся", - говорится в сообщении.

Для проведения аварийно-спасательных работ по извлечению автомобиля и деблокированию тела погибшего водителя были привлечены водолазное отделение группы пиротехнических работ и подводного разминирования, отделение аварийно-спасательной части и автокран аварийно-спасательного отряда спецназначения Управления ДСНС Украины в Черниговской области.

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