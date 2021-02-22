На Черниговщине подняли из Десны грузовик с погибшим водителем
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"21 февраля на автомобильной дороге М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи возле с. Шестовица Черниговского района грузовой автомобиль с прицепом Mercedes-Benz Actros, разрушив конструктивные элементы ограждения моста и отбойника, упал с почти 20-метровой высоты в р. Десна и частично затонул. К сожалению, водитель, 1990 г.р., гражданин Турецкой республики не спасся", - говорится в сообщении.
Для проведения аварийно-спасательных работ по извлечению автомобиля и деблокированию тела погибшего водителя были привлечены водолазное отделение группы пиротехнических работ и подводного разминирования, отделение аварийно-спасательной части и автокран аварийно-спасательного отряда спецназначения Управления ДСНС Украины в Черниговской области.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти