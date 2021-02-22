На Буковине все учебные заведения перейдут на дистанционное обучение из-за увеличения COVID-случаев, - ОГА

22 февраля, 2021, 20:07

В Черновицкой области все учебные заведения перейдут на дистанционную форму обучения из-за увеличения количества случаев коронавируса

Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

"Только что завершилось заседание областной комиссии ТЭБ и ЧС. Она приняла обязательное к выполнению решение всеми учредителями образовательных учреждений на территории Черновицкой области. Все заведения переводятся на дистанционную форму обучения", - подчеркнул он.

Такие карантинные ограничения будут действовать в течение двух недель.

Читайте также: Адаптивный карантин: МОН обнародовало рекомендации по работе школ с 24 февраля

По словам Осачук, решение касается также всех кружков, внешкольной работы, художественных и спортивных школ.

Он отметил, что на Буковине в пять раз увеличилось количество детей, заболевших COVID-19.

"Эпидемиологи, когда устанавливают источник заражения, в большинстве случаев, выходят на то, что это связано со школами и садиками. Именно поэтому мы должны разорвать эту цепь инфицирования", - добавил он.

Напомним, в МОН рекомендуют вузам самостоятельно определять форму организации образовательного процесса и отдавать предпочтение смешанной форме обучения. Поэтому лекции в вузах можно проводить при условии, что аудитории будут заполнены не более чем на 50%.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb