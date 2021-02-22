На Буковине все учебные заведения перейдут на дистанционное обучение из-за увеличения COVID-случаев, - ОГА
Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.
"Только что завершилось заседание областной комиссии ТЭБ и ЧС. Она приняла обязательное к выполнению решение всеми учредителями образовательных учреждений на территории Черновицкой области. Все заведения переводятся на дистанционную форму обучения", - подчеркнул он.
Такие карантинные ограничения будут действовать в течение двух недель.
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По словам Осачук, решение касается также всех кружков, внешкольной работы, художественных и спортивных школ.
Он отметил, что на Буковине в пять раз увеличилось количество детей, заболевших COVID-19.
"Эпидемиологи, когда устанавливают источник заражения, в большинстве случаев, выходят на то, что это связано со школами и садиками. Именно поэтому мы должны разорвать эту цепь инфицирования", - добавил он.
- Напомним, в МОН рекомендуют вузам самостоятельно определять форму организации образовательного процесса и отдавать предпочтение смешанной форме обучения. Поэтому лекции в вузах можно проводить при условии, что аудитории будут заполнены не более чем на 50%.
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