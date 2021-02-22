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На Буковине произошел взрыв в девятиэтажном доме


фото: УНІАН
В городе Новоднестровск Черновицкой области произошел взрыв в квартире девятиэтажного дома

Инцидент произошел около 18.30 в доме в микрорайоне "Дубрава", информирует УНИАН.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадал один человек, его госпитализировали.

Как сообщили местные жители, инцидент произошел в квартире на первом этаже многоэтажки после конфликта между двумя людьми. По одной из версий, мужчина и женщина пришли в гости к своему знакомому, где они вероятно употребляли алкогольные напитки. После застолья между хозяином и гостем возник спор, в ходе которой гость достал взрывное устройство и привел его в действие.

По словам очевидцев, в квартире в результате взрыва выбило стекла в окнах. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, бригада скорой медицинской помощи и другие службы.

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