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Espreso.tvОбществоМинюст просит суд аннулировать регистрацию партии "Довира"

Минюст просит суд аннулировать регистрацию партии "Довира"

Министерство юстиции обратилось в Окружной админсуд Киева с иском, чтобы аннулировать регистрацию политической партии "Довира"

Об этом сообщает пресс-служба суда.

По мнению Минюста, "Довира" в течение шести месяцев не выполнила требование закона "О политических партиях в Украине" - не создала необходимое количество своих областных организаций.

Отмечается, что ОАСК открыл производство по делу.

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