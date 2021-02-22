Минюст просит суд аннулировать регистрацию партии "Довира"
22 февраля, 2021, 15:15
Министерство юстиции обратилось в Окружной админсуд Киева с иском, чтобы аннулировать регистрацию политической партии "Довира"
Об этом сообщает пресс-служба суда.
По мнению Минюста, "Довира" в течение шести месяцев не выполнила требование закона "О политических партиях в Украине" - не создала необходимое количество своих областных организаций.
Отмечается, что ОАСК открыл производство по делу.
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