Мининфраструктуры в 2021 году начнет строительство евроколеи на участке Киев - Львов - госграница

22 февраля, 2021, 13:17

Министерство инфраструктуры в 2021 году начнет строительство евроколеи на участке Киев - Львов - государственная граница

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сказал во время всеукраинского форума "Украина.30", передает Еспресо.TV.

"Проект высокоскоростных железнодорожных перевозок, где мы планируем строить евроколею европейского стандарта со средней скоростью от 250 и более километров в час, начинает реализацию уже в этом году", - сказал Криклий.

По его словам, проект будет предусматривать строительство четырех участ протяженностью почти 2 тыс. км железнодорожных путей.

"Первый участок - это Киев - Львов и граница, 896 километров, и один из этих этапов уже начинаем строить и готовить в этом году", - отметил министр.

По его словам, этот проект планируется реализовывать с привлечением международного партнера.

В рамках реализации проекта строительства евроколеи в Украине также планируется закупка 39 высокоскоростных поездов.

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