Минобразования: лекции в вузах можно проводить при условии, что аудитории будут заполнены не более чем на 50%

22 февраля, 2021, 18:44

В МОН рекомендуют вузам самостоятельно определять форму организации образовательного процесса и отдавать предпочтение смешанной форме обучения

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования .

"Согласно письму МОН, проведение очных лекций в больших группах (потоках) студентов можно считать массовым образовательным мероприятием, поэтому наполненность аудиторий должна составлять не более 50 процентов мест в каждой аудитории", - говорится в сообщении.

В случае перехода на очное обучение рекомендуется давать возможность студентам, находящимся на самоизоляции, выполнять индивидуальный учебный план обучения дистанционно.

В общем, с целью эффективной и безопасной организации образовательного процесса с 24 февраля Министерство образования и науки Украины рекомендует заведениям профессионального перед высшим и высшего образования самостоятельно определять форму организации образовательного процесса, при этом учитывать уровень эпидемической опасности и отдавать предпочтение смешанной форме обучения.

В случае установления "красного" уровня эпидемической опасности региона посещение заведений соискателями образования запрещено.

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