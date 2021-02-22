Минобразования: лекции в вузах можно проводить при условии, что аудитории будут заполнены не более чем на 50%
Об этом сообщает пресс-служба Минобразования .
"Согласно письму МОН, проведение очных лекций в больших группах (потоках) студентов можно считать массовым образовательным мероприятием, поэтому наполненность аудиторий должна составлять не более 50 процентов мест в каждой аудитории", - говорится в сообщении.
В случае перехода на очное обучение рекомендуется давать возможность студентам, находящимся на самоизоляции, выполнять индивидуальный учебный план обучения дистанционно.
В общем, с целью эффективной и безопасной организации образовательного процесса с 24 февраля Министерство образования и науки Украины рекомендует заведениям профессионального перед высшим и высшего образования самостоятельно определять форму организации образовательного процесса, при этом учитывать уровень эпидемической опасности и отдавать предпочтение смешанной форме обучения.
В случае установления "красного" уровня эпидемической опасности региона посещение заведений соискателями образования запрещено.
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