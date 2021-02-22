Минфин планирует разработать программу финансового лизинга на жилье под 5% годовых, - Тимошенко

22 февраля, 2021, 16:05

Министерство финансов Украины совместно с профильными комитетами Верховной Рады разрабатывает программу финансового лизинга на жилье в пределах 5% годовых

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Финансовый лизинг - это отдельная программа, которой также занимается Министерство финансов совместно с профильными комитетами Верховной Рады. Мы будем иметь ипотеку под 7% и финансовый лизинг, надеемся, в 5%", - цитирует пресс-служба слова заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

По его словам, программой финансового лизинга смогут воспользоваться медицинские работники, военные, педагоги, полицейские и социально незащищенные слои населения. Тимошенко также выразил надежду, что эта программа будет действовать и на внутренне перемещенных лиц.

Тимошенко добавил, что сейчас Офис президента сотрудничает с Минфином и Национальным банком Украины, чтобы выйти на доступную и понятную каждому гражданину ипотеку.

По его словам, первый взнос по ипотечному кредиту должен составлять 20%, а срок выплаты - от 20 до 30 лет.

Тимошенко надеется, что в первом полугодии доступная ипотека и финансовый лизинг будут запущены. Он отметил, что это даст не только жилье людям, но и мультипликатор для экономики.

Напомним, 4 февраля Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №1111 "О финансовом лизинге".