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Минцифры планирует создать англоязычную версию "Дии"


фото: ukrinform
Министерство цифровой трансформации планирует создать англоязычную версию единого портала государственных услуг "Дия"

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Согласно сообщению, Академия электронного управления (Эстония) объявила тендер на проведение исследования для определения необходимого объема услуг по разработке английской версии портала Дия для предоставления цифровых услуг для иностранцев и граждан Украины, проживающих за рубежом.

По условиям тендера задачи будут включать подготовку промо-ролика; проведение, сопровождение и аналитику маркетинговой кампании в интернете, а также разработку интернет-страницы, направленной на оценку потенциальной целевой аудитории.

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