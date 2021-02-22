МИД Украины и Польши обратились к Байдену с просьбой не допустить завершения строительства "Северного потока-2"
22 февраля, 2021, 10:51
Министры иностранных дел Украины и Польши обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство газопровода "Северный поток-2"
Обращение опубликовано в Politico , передает РБК-Украина .
"Мы призываем президента США Джо Байдена использовать все имеющиеся средства, чтобы не допустить завершения проекта", - заявили дипломаты.
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Украина и Польша предостерегают от завершения строительства газопровода.
"Если проект окажется успешным, Россия может попытаться убедить украинскую общественность в том, что Западу безразличны его собственные принципы и, наконец, безопасность и процветание Украины", - отметили министры.
- 19 февраля стало известно, что Вашингтон пока не будет вводить санкции против немецких компаний из-за участия в проектах строительства газопровода "Северный поток-2", поскольку администрация Байдена не хочет идти на конфликт со своим ближайшим союзником в Европе.
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