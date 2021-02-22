МИД назвало количество российских военных и техники в оккупированном Крыму
22 февраля, 2021, 14:21
Министерство иностранных дел Украины предоставило данные о военном присутствии РФ в Крыму к седьмой годовщине начала войны
Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщает пресс-служба украинского ведомства.
По данным МИД, Россия разместила в Крыму
- 195 танков;
- 410 БТРов;
- 283 артистах;
- 100 самолетов;
- 50 вертолетов;
- 68 кораблей и катеров.
По подсчетам, на полуострове находятся 32,5 тыс. военных оккупанта.
За годы аннексии Россия провела 11 призывных кампаний, 28 тыс. крымчан призвали в российскую армию.
Около 50 тыс. оставили Крым из-за аннексии. Россия переселила на остров полмиллиона своих граждан.
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