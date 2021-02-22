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МИД назвало количество российских военных и техники в оккупированном Крыму


фото: mil.ru
Министерство иностранных дел Украины предоставило данные о военном присутствии РФ в Крыму к седьмой годовщине начала войны

Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщает пресс-служба украинского ведомства.

По данным МИД, Россия разместила в Крыму

  • 195 танков;
  • 410 БТРов;
  • 283 артистах;
  • 100 самолетов;
  • 50 вертолетов;
  • 68 кораблей и катеров.

По подсчетам, на полуострове находятся 32,5 тыс. военных оккупанта.

За годы аннексии Россия провела 11 призывных кампаний, 28 тыс. крымчан призвали в российскую армию.

Около 50 тыс. оставили Крым из-за аннексии. Россия переселила на остров полмиллиона своих граждан.

 

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