Месси трогательно поддержал Роналдиньо после смерти матери
22 февраля, 2021, 12:30
Аргентинский форвард Лионель Месси поддержал своего бывшего одноклубника Роналдиньо после смерти матери
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Лионеля Месси.
Мать 40-летнего Роналдиньо умерла от коронавируса.
"Ронни, у меня нет слов. Я не могу в это поверить. Просто желаю тебе много сил, крепко обнимаю тебя и всю твою семью. Мне очень обидно. Пусть она покоится с миром", - написал Месси в Instagram-stories.
Бразилец Роналдиньо выступал за "Барселону" с 2003 по 2008 год. Футболист успел поиграть с Лионелем Месси в начале карьеры аргентинца.
Роналдинью завершил карьеру в 2018 году.
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