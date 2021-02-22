Месси трогательно поддержал Роналдиньо после смерти матери

22 февраля, 2021, 12:30

Аргентинский форвард Лионель Месси поддержал своего бывшего одноклубника Роналдиньо после смерти матери

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Лионеля Месси.

Мать 40-летнего Роналдиньо умерла от коронавируса.

"Ронни, у меня нет слов. Я не могу в это поверить. Просто желаю тебе много сил, крепко обнимаю тебя и всю твою семью. Мне очень обидно. Пусть она покоится с миром", - написал Месси в Instagram-stories.

Бразилец Роналдиньо выступал за "Барселону" с 2003 по 2008 год. Футболист успел поиграть с Лионелем Месси в начале карьеры аргентинца.

Роналдинью завершил карьеру в 2018 году.