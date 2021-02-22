Компания Boeing рекомендовала авиаперевозчикам приостановить полеты на лайнерах 777

22 февраля, 2021, 09:49

Компания Boeing заявила, что рекомендует авиаперевозчикам прекратить полеты самолетов 777 с двигателем Pratt & Whitney 4000-112 после инцидента в американском Денвере

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Boeing активно следит за последними событиями, связанными с рейсом 328 авиакомпании United Airlines. Пока продолжается расследование Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB), мы рекомендуем приостановить эксплуатацию самолетов 777 (69 из которых находятся в эксплуатации, а 59 - на стоянке ), которые работают на двигателях Pratt & Whitney 4000-112, к определению Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) соответствующего протокола проверки", - цитирует издание заявление компании.

Ранее сообщалось, что FAA активизирует проверки самолетов Boeing 777, оснащенных двигателями Pratt & Whitney 4000-112, в связи с инцидентом в американском Денвере.

"После консультаций с экспертами по авиационной безопасности (...) я поручил выдать чрезвычайную директиву, которая требует начать немедленные проверки самолетов Boeing с двигателями Pratt & Whitney PW4000", - говорится в заявлении главы FAA Стива Диксона.

После этого американская авиакомпания United Airlines заявила, что немедленно прекращает полеты 24 самолетов Boeing 777, оснащенных такими двигателями.

В свою очередь министерство транспорта Японии издало приказ авиакомпаниям Nippon Airways и Japan Airlines, которые соответственно имеют парк из 19 и 13 самолетов Boeing 777 с таким типом двигателя приостановить полеты на данных лайнерах.

В субботу Boeing 777-200 американской авиакомпании United Airlines с 231 пассажиром и 10 членами экипажа на борту успешно приземлился в аэропорту вылета с неисправным правым двигателем. Самолет должен был выполнить рейс Денвер - Гонолулу.

По сообщениям СМИ, двигатель лайнера загорелся, в воздухе за самолетом тянулся шлейф черного дыма.

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