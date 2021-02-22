Княжицкий о Зеленском и возвращении Крыма: К сожалению, я стратегии не вижу

22 февраля, 2021, 22:06

Нардеп фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий заявил, что не видит стратегии возвращения оккупированного Крыма

Об этом он сказал в эфире "Главное: понедельник", передает Еспресо.TV .

"К сожалению, я стратегии не вижу. Вся стратегия на самом деле была исключить Крым из перечня оккупированных территорий о которых Украина может говорить. Именно поэтому на всех международных конференциях во время последних разговоров Зеленского с Путиным, когда они ездили в Париж, или представителей ТКГ, или в нормандском формате, все эти разговоры всегда касались оккупированных территорий. Там почти не упоминали Крым", - заявил Княжицкий.

Он отметил, что у Крыма "действительно иной статус", чем у оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

"А этот иной статус также никто не подчеркивает. Я абсолютно убежден, что решить судьбу Крыма без того, чтобы сейчас громко не поднимать судьбу и будущее крымскотатарского народа будет невозможно. Если мы говорим о международном дипломатическом диалоге и усилиях Украины на международном уровне, так как есть много способов решить эту судьбу. вот мы с Ахтемом говорим, что когда крымские татары, так как они когда-то возвращались в Украину после того, как советская система их выгнала, убила половину народа, совершила геноцид, вот когда они возвращались было сложнее. Сейчас у Ахтема такая мечта: пойти в Крым пешком. И он говорит, что крымские татары, которые здесь есть - на территории Украины, что они просто пойдут и пройдут через границу. и это будут не только крымские татары, но и украинцы, потому что они там жили. Потому что освободить народ, не только территорию, это важно", - добавил нардеп.

Княжицкий отметил, что может быть дипломатический путь освобождения территорий.

"Мы должны наверстать все то, и сделать союзниками весь мир, чего мы не сделали раньше. Крым должен быть полноценной крымскотатарском автономией. Потому что каждый народ, с моей точки зрения, имеет право на свою государственность и свою землю. Крым - это территория Украины и мы благодарны крымским татарам, которые говорят "мы крымские татары и мы украинцы". Мы должны поднимать этот вопрос на всех международных переговорах", - сказал Княжицкий.

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