Как рационально сэкономить на продуктах питания

22 февраля, 2021, 19:30

Акционные предложения национальной сети супермаркетов позволяют экономить на покупках до 40%

Широкий перечень собственных торговых марок, развитая логистическая инфраструктура, прямая работа с поставщиками - все это позволяет национальной сети супермаркетов удерживать цены на товары и продукты ниже среднерыночных. А постоянные акции, такие как "Товар недели" или "Товар дня" вообще позволяют экономить на покупках до 40 процентов.

"АТБ - это крупнейший украинский дискаунтер, основанный на европейском опыте, с современным подходом к контролю качества продукции и обслуживания покупателей. При этом, важным фактором остается доступность цен. Даже в условиях глобального роста цен магазины АТБ остаются наиболее экономичными и доступными для наших покупателей. На полках АТБ цены на продукты всегда ниже среднерыночных на 10-15 процентов, а постоянные акции на различные товарные группы позволяют сэкономить более НИП на 40 процентов", - говорит заместитель управляющего магазина АТБ Станислав Тамуров.

Магазины пользуются популярностью среди украинцев. Покупатели имеют выбор качественных, а главное доступных продуктов питания и товаров первой необходимости. В сети говорят - пытаются удерживать низкие цены, особенно на социальную группу товаров - хлеб, яйца, крупы и прочее.

"В АТБ цены дешевле. Дешевледля человека, который не имеет большого достатка, особенно для пенсионеров, очень выгодно покупать продукты питания. У меня здесь всегда есть выбор", - такие впечатления киевлянки Светланы.

"В АТБ большой выбор товаров собственных торговых марок, которые не уступают качеством другим известным торговым маркам, но стоят гораздо дешевле. Покупки в АТБ - это всегда выгодно", - говорит Станислав Тамуров.

За прошлый год товарооборот сети составил почти 150 млрд гривен, рост - 20 процентов. На сегодня в Украине работают 1 206 супермаркетов. В 307-ми населенных пунктах. Ежегодно компания открывает около 100 новых торговых точек. Магазины сети ежедневно посещают около 4 миллионов украинцев.