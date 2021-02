Группа Daft Punk объявила о распаде после 28 лет существования

22 февраля, 2021, 18:23

Дуэт объявил о прекращении существования в восьмиминутном ролике Epilogue

Новость о распаде Daft Punk подтвердила представитель группы Кэтрин Фрейзер изданию Pitchfork.

На прощание в ролике звучит песня Touch со словами Hold on If love is the answer you home ("Держись, если любовь - это ответ, то ты дома").

Справка: Daft Punk - французский дуэт электронной музыки, основанный в 1993 году в Париже Ги-Мануэлем де Омэм-Кристо и Томасом Бангальтером. Дебютный альбом Homework 1997 года стал знаковым для танцевальной музыки, в него вошли классические синглы Around the World и Da Funk. А уже в начале 2000-х дуэт на сцене появились культовые костюмы роботов, которые определяли визуальную идентичность артистов. Синглы One More Time и Harder, Better, Faster, Stronger закрепили за ними статус мировых суперзвезд. В последнее суперхитом дуэта стал Get Lucky. В 2015 году Random Access Memories получил 5 наград Грэмми, включая "Альбом Года" и "Запись Года" за "Get Lucky".

