Глава Киевской ОГА Володин заразился коронавирусом
22 февраля, 2021, 19:18
Глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин заразился COVID-19
Об этом он написал в Facebook.
"На выходных получил положительный результат ПЦР-тестирования. Болезнь протекает в легкой форме. Пока осложнений нет, поэтому буду находиться на самоизоляции и работать из дома в онлайн-режиме", - написал он.
Председатель ОГА отметил, что с командой госадминистрации продолжает работу в штатном режиме, только участвовать во всех процессах будет дистанционно.
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