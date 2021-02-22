Глава Киевской ОГА Володин заразился коронавирусом

Об этом он написал в Facebook.

"На выходных получил положительный результат ПЦР-тестирования. Болезнь протекает в легкой форме. Пока осложнений нет, поэтому буду находиться на самоизоляции и работать из дома в онлайн-режиме", - написал он.

Председатель ОГА отметил, что с командой госадминистрации продолжает работу в штатном режиме, только участвовать во всех процессах будет дистанционно.

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