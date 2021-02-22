ЕС согласовал новые санкции против России за арест Навального

22 февраля, 2021, 18:01

Министры иностранных дел стран ЕС согласовали решение о введении индивидуальных санкций против России в связи с делом Алексея Навального

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

По данным собеседника агентства, под санкции подпадут глава следом РФ Александр Бастрыкин, председатель ФСИН Александр Калашников, командующий Росгвардией Виктор Золотов и генеральный прокурор Игорь Краснов.

Указанным лицам будет запрещен въезд в ЕС. Их активы в банках Евросоюза будут заморожены.

Ранее Агентство Bloomberg сообщало, что ЕС работает над предложением ввести санкции против России из-за приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb