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Espreso.tvОбществоЭкс-пленники Кремля создали платформу по освобождению незаконно удерживаемых лиц

Экс-пленники Кремля создали платформу по освобождению незаконно удерживаемых лиц


фото: 12kanal
Бывшие узники оккупантов создали общую платформу по освобождению украинцев, содержащихся в местах неволи

Об этом сообщил отец ексвьязня Павла Гриба, Игорь в Facebook.

"Учредители: Олег Сенцов, Герой Украины Владимир Жемчугов, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Эдем Бекиров, Павел Гриб, Ахтем Чийгоз, Станислав Асеев, Александр Кольченко, Владимир Балух, Игорь Козловский, Евгений Панов, Ильми Умеров, Николай Семена, Исмаил Рамазанов, Александр Шумков, Игорь Мовенко сделают заявление для СМИ о цели и задачи платформы, пути освобождения заключенных ", - говорится в сообщении.

Презентация платформы "Освобождение заключенных" состоится 4 марта в 11.00.

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