Два выстрела из противотанкового гранатомета по наблюдательном посту: оккупанты на Донбассе убили украинского военного
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак на брифинге, передает Еспресо.TV.
В начале брифинга он заявил, что только что получил информацию с фронта.
"В районе шахты Бутовки, в 72-й бригаде, после двух выстрелов из противотанкового гранатомета по наблюдательном посту, у нас был тяжело ранен и во время оказания медицинской помощи погиб один военнослужащий и второй был ранен", - заявил Хомчак.
Он сообщил, что больше информации у него нет, но добавил, что в зоне ООС ситуация контролируется.
"Признаков создания наступательных группировок противника также не обнаружено", - отчитался Хомчак.
В пресс-центре украинской делегации в ТКГ отметили, что ситуация произошла около 14:00 в районе Авдеевки.
Украинской стороной СЦКК направлено ноту в СММ ОБСЕ.
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