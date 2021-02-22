Два выстрела из противотанкового гранатомета по наблюдательном посту: оккупанты на Донбассе убили украинского военного

22 февраля, 2021, 15:56

Оккупанты, в районе шахты Бутовки, совершили обстрел из гранатомета и убили украинского военного, еще один ранен

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак на брифинге, передает Еспресо.TV.

В начале брифинга он заявил, что только что получил информацию с фронта.

"В районе шахты Бутовки, в 72-й бригаде, после двух выстрелов из противотанкового гранатомета по наблюдательном посту, у нас был тяжело ранен и во время оказания медицинской помощи погиб один военнослужащий и второй был ранен", - заявил Хомчак.

Он сообщил, что больше информации у него нет, но добавил, что в зоне ООС ситуация контролируется.

"Признаков создания наступательных группировок противника также не обнаружено", - отчитался Хомчак.

В пресс-центре украинской делегации в ТКГ отметили, что ситуация произошла около 14:00 в районе Авдеевки.

Украинской стороной СЦКК направлено ноту в СММ ОБСЕ.