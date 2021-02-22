Демсокира: от бойцов ООС требуют подписать согласие на вакцинацию или отказ, но не называют марку вакцины

22 февраля, 2021, 14:22

В партии считают, что отказом от прививки, которую предлагают подписать солдатам в Минобороны, пытаются избавиться от ответственности за будущий провал вакцинации

Об этом говорится в заявлении политической партии "Демократическая Топор".

"Мы получаем многочисленные сигналы от сторонников партии, которые проходят службу в Вооруженных Силах Украины. Прямо сейчас в украинских военных, находящихся на линии соприкосновения, командование требует подписать согласие или отказ от вакцинации", - отметили в партии.

Военные утверждают, что им не называют марку вакцины, на которую дается согласие или отказ. "Логично, что в таких условиях большинство военных подписывают отказ от вакцинации. Логично, что мало кто из воинов доверяет министру Степанову и министру Тарана проводить вакцинацию в формате" ты подписывай, а там видно будет ", - прокомментировали в партии.

В "Демсокире" предполагают, что итогом вакцинации будет "бодрый отчет о том, что 80% отказались от вакцинации, что позволило сэкономить средства".

Также в партии утверждают - такие документы означают, что министр обороны Андрей Таран уже сейчас знает, что вакцинацию в армии будет сорван, и готовит документы, которыми будет защищаться от увольнения "за этот позорный удар по обороноспособности страны".

В "Демсокире" выдвинули требование к Минобороны остановить прессинг военнослужащих требованиям подписать согласие или отказ от вакцинации. "Вакцинация в армии должна пройти в первую очередь, она должна быть проведена качественной вакциной с соблюдением условий хранения и транспортировки. Это не только медицинский вопрос, это вопрос обороноспособности воюющей страны", - говорится в сообщении.

Также партия объявила, что направит официальные запросы в Минобороны Украины со следующими вопросами:

1. Какой вакциной планируется проведение вакцинации? 2. Каким образом планируется строгое соблюдение условий его хранения и транспортировки? 3. Каким образом спланирована и осуществлена информационно-разъяснительная работа среди военнослужащих по этим вопросам?

Напомним, заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко пообещал доставку первой партии вакцины от коронавируса в Украину утром 23 февраля

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