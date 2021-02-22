Число жертв коронавируса в США превысило потери во всех войнах XX века

22 февраля, 2021, 13:08

От COVID-19 на территории США погибли более 502 тысяч человек, что больше, чем Штаты потеряли в трех крупных войнах прошлого столетия

Об этом пишет TMZ .

"Во Второй мировой войне погибло 291000 американцев, во вьетнамской войне - 47 434, а на полях боя Корейской войны - 33739", - говорится в материале.

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При этом в США на протяжении последних дней ежедневно прививки от COVID-19 получает полтора миллиона человек.

"Несмотря на прививки, некоторые врачи и ученые ожидают новую разрушительную волну смертей из-за очень заразных штаммов", - отмечает издание.

Как известно, США занимают первое место в мире по количеству смертей от COVID-19. На втором месте - Бразилия, где болезнь унесла более 246 000 жизней, а на третьем - Индия с 156 тысячами смертей.