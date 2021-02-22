25 февраля состоится первый американо-украинский кибер-саммит по вопросам приватности и соответствия стандартам
Это событие предназначена для ІТ-специалистов и специалистов по кибербезопасности.
Участники имеют возможность углубимся в следующие темы: основы стандартов и рамок кибербезопасности, методология, методы проверки и аудита, внедрение и функционирование стандартов кибербезопасности. Все эти аспекты будут рассмотрены в связи с действующими законодательными требованиями, внедряются в рамках законов и подзаконных актов, а также для решения современных вызовов кибербезопасности.
Цель мероприятия - предоставить участникам глубокое понимание стандартов кибербезопасности, их внедрения и функционирования, внедрения средств контроля и ключевых показателей эффективности в ежедневной деятельности ІТ-организаций, а также самоаудит и измерения эффективности системы управления информационной безопасностью с учетом рисков.
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