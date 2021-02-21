Зинченко помог "Манчестер Сити" победить "Арсенал" в чемпионате Англии
21 февраля, 2021, 20:26
В 25-м туре чемпионата Англии украинский футболист Александр Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" в победном матче против "Арсенала"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Зинченко вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" и отыграл весь матч на левом фланге обороны.
Команда украинца вышла вперед уже на 2-й минуте - забил Стерлинг.
В итоге его гол стал победным. "Манчестер Сити" одолел "Арсенал" 1:0, набрал 59 очков и продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу. Ближайшего преследователя - "Лестер" - команда Хосепа Гвардиолы опережает на 10 пунктов.
"Арсенал" с 34 баллами - 10-й.
Чемпионат Англии
25-й тур
21 февраля
"Арсенал" - "Манчестер Cити" 0:1
Гол Стерлинг, 2
- Напомним, 20 февраля в 25-м туре чемпионата Англии по футболу "Эвертон" победил "Ливерпуль" в мерсисайдском дерби.
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