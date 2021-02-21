Зинченко помог "Манчестер Сити" победить "Арсенал" в чемпионате Англии

21 февраля, 2021, 20:26

В 25-м туре чемпионата Англии украинский футболист Александр Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" в победном матче против "Арсенала"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Зинченко вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" и отыграл весь матч на левом фланге обороны.

Команда украинца вышла вперед уже на 2-й минуте - забил Стерлинг.

В итоге его гол стал победным. "Манчестер Сити" одолел "Арсенал" 1:0, набрал 59 очков и продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу. Ближайшего преследователя - "Лестер" - команда Хосепа Гвардиолы опережает на 10 пунктов.

"Арсенал" с 34 баллами - 10-й.

Чемпионат Англии

25-й тур

21 февраля

"Арсенал" - "Манчестер Cити" 0:1

Гол Стерлинг, 2

Напомним, 20 февраля в 25-м туре чемпионата Англии по футболу "Эвертон" победил "Ливерпуль" в мерсисайдском дерби.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb