Зе-команда давит на судью, чтобы мне дали 8 лет с конфискацией. Приговор объявят во вторник, - Стерненко

21 февраля, 2021, 14:50

Во вторник, 23 Февраля 2021 года, в 10:00 в Приморском суде Одессы должен быть оглашен приговор по уголовному делу одного из лидеров проукраинской среды города, бывшего руководителя тамошнего отделения "Правого сектора" Сергея Стерненко

Об этом он сообщил у себя в телеграмме, передает Еспресо.TV.

"Требуют, чтобы мне дали 8 лет и конфисковали все имущество из-за вымышленной титушкой Труханова Щербичем сказки о том, как я забрал у него 300 гривен", - отмечает Стерненко.

Как утверждает Сергей, судья перенес оглашение приговора, поскольку на него, очевидно, давят.

"Когда я зашел в зал суда, секретарь дала понять, что приговор уже написан и позвонила судье и сообщила, что все на месте. Потом сказала, что сейчас судья выйдет и зачитает решение.

То есть оно уже было тогда готово. И это важно.

Далее случилось беспрецедентное: через полчаса секретарь вновь говорила с судьей, и сказала, что оглашение приговора откладывается на 23.02 в 10:00, потому что судья еще будет в совещательной по этому делу.

Я никогда не видел, чтобы имея готовый приговор и при явке всех участников процесса судья отказывался огласить этот приговор.

Это свидетельствует только об одном: на судью очень давят. И он взял паузу, чтобы переписать свое же решение или чтобы показать нап, что он против такого давления. Другого объяснения просто не существует ", - отметил Сергей Стерненко и пригласил неравнодушных поддержать его на суде.

Также он записал новый выпуск своего видеоблога с подробным объяснением всех деталей.

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