За сквернословие в магазине житель Кривого Рога получил двое суток принудительного труда
23 января 2021 года пьяный мужчина применял нецезурную лексику в адрес сотрудников и посетителей супермаркета АТБ на улице Адмирала Головко. Люди вызвали на место происшествия патрульных полицейских, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Первый Криворожский .
Выяснилось, что мужчина нарушил не только общественный порядок, но и правила карантина, поскольку у него не было документов, удостоверяющих личность.
Патрульные составили на нарушителя два админпротоколы за 44-3 и 173 статей КоАП.
В феврале 2021 судья Терновского райсуда Юрий Демиденко приговорил криворожанина до 60 часов общественных работ. Также его обязали уплатить 454 грн судебного сбора.
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