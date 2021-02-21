Израиль заставили закупить российскую вакцину "Спутник-V" в обмен на пленницу, - NYT

21 февраля, 2021, 17:39

Израиль закупил российскую вакцину от COVID-19 для Сирии в обмен на освобождение своей гражданки из плена

Об этом сообщает The New York Times.

Израиль тайно закупил российскую вакцину "Спутник V", чтобы обменять ее на свою гражданку, которую удерживала Сирия.

Источники издания утверждают, что на этой неделе Сирия отпустила израильскую гражданку, задержанную за незаконное пересечение границы. Официально ее обменяли на двух задержанных сирийских пастухов.

Однако, по данным источника, близкого к процессу обмена, для освобождения женщины Израиль согласился закупить неназванную количество российской вакцины от коронавируса для Сирии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался подтвердить информацию об обмене.

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