Израиль смягчил карантин для вакцинированных

21 февраля, 2021, 14:32

С воскресенья, 21 февраля 2021 года, в Израиле те, кто вакцинировался от коронавируса или переболел COVID-19, могут посещать спортзалы, театры, музеи и гостиницы

Министр охраны Израиля, выходец из Украины Йоэль Эдельштайн заявил, что к категориям граждан, которые получат расширенные права, входят уже более 3,2 млн жителей страны. Эти лица смогут посещать спортзалы, театры, гостиницы и спортивные соревнования в случае предъявления сертификата вакцинации так называемого "зеленого пропуска" в специальном приложении на смартфоне, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

Также в рамках смягчений для всех граждан страны откроются музеи, библиотеки, торговые центры и религиозные учреждения.

Вместе с тем, поскольку находиться в них смогут и те, кто еще не сделал прививку, соблюдение дистанции и ношение масок в этих местах будет обязательным.

С начала массовой кампании по вакцинации в стране первую прививку получили уже 4,3 млн израильтян, а почти 3 млн человек уже успели получить вторую дозу вакцины, сообщил Эдельштайн. Таким образом, по меньшей мере половина из 9,3-миллионного населения страны получила хотя бы одну дозу прививки от коронавируса.

Израиль стал лидером в мире по темпам вакцинации.

Сейчас в стране возможность сделать прививку от COVID-19 имеет каждый гражданин в возрасте от 16 лет.

Зато в Украине прививки до сих пор не начались.

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