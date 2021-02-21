Вблизи столичного проспекта Чорновола человеку оторвало ногу бетонным миксером

21 февраля, 2021, 10:52

В Шевченковском районе города Киева в воскресенье, 21 февраля 2021 года, произошел несчастный случай

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .

На расположенной по улице Годовой (в районе проспекта Вячеслава Чорновила, эту местность еще называют Солдатская слободка) строительной площадке мужчине оторвало ногу промышленным миксером.

Как это случилось пока не известно.

Пострадавшего госпитализировали "скорая".

На месте работает Нацполиция, которая и должна выяснить причины.

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