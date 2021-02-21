В мире ввели более 200 млн доз вакцины от коронавируса

21 февраля, 2021, 20:41

По состоянию на 21 февраля количество введенных доз вакцины от COVID-19 достигло 202 млн

Об этом сообщает Bloomberg.

По состоянию на воскресенье, 21 февраля, по всему миру вкололи более 202 млн доз вакцины. Наибольшее количество прививок сделали в США (61,2 млн), Китае (40,5 млн), Евросоюзе (26,2 млн), Великобритании (17,9 млн) и Индии (более 10,8 млн).

Сейчас в мире делают 6 347 715 прививок в сутки. При таких темпах на то, чтобы уколоть две дозы вакцины 75% населения планеты понадобится 5 лет.

Напомним, 21 февраля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что первая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca на днях прибудет из Индии в Украину.

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