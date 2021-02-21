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Espreso.tvОбществоВ Киеве на Отрадном в авто с ребенком врезалось такси

В Киеве на Отрадном в авто с ребенком врезалось такси

Утром воскресенья, 21 февраля 2021 года, в Соломенском районе столицы произошло ДТП с пострадавшими

По словам водителя Mitsubishi Lancer, он двигался по проспекту Отрадный со стороны Южной Борщаговки в направлении Индустриального моста. На встречу ему вылетел автомобиль Renault Logan одной из популярных служб такси, после чего произошло столкновение, рассказывают ВартовиЕспресо .

Водитель такси свою вину признал, говорит водитель Mitsubishi.

В салоне авто Mitsubishi находились водитель, женщина и ребенок. В результате аварии женщина получила легкие травмы, ее осматривают медики. К счастью, ребенок находился в автокресле, поэтому произошла лишь испугом.

Мужчина, находившийся за рулем Renault, находился в салоне один. Пассажиров у него тогда не было.

Оба водителя от медицинской помощи отказались.

На место прибыли две кареты скорой помощи и следственно-оперативная группа, которая и установит подробности ДТП.

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