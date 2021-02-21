В кубанской Анапе суд РФ запретил христиан-баптистов
Такое решение принято по требованию органов прокуратуры, передает Еспресо.TV .
"Административное исковое заявление Анапского межрайонного прокурора о запрете деятельности религиозного объединения удовлетворить частично. Запретить деятельность религиозной группы "Анапская церковь международного союза церквей евангельских христиан-баптистов" (Анапская церковь ЕХБ), осуществляемую на территории Анапы, до устранения нарушений федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях", - говорится в решении Анапского городского суда, слова из которого приводит Религиозно-информационная служба.
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Согласно документу, в своем иске прокурор указал на то, что с 2018-го по 2020 год религиозная группа "Анапская церковь ЕХБ" осуществляла публичную миссионерскую деятельность, распространяла информационные материалы, не сообщив о начале такой деятельности Управлению министерства юстиции РФ по Краснодарского края, что является нарушением.
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Суд также учел, что за миссионерскую деятельность с нарушением требований законодательства (ч.4 ст.5.26 КоАП РФ) лидер религиозной группы Климушин ранее, в 2018 году, был оштрафован на 5 тыс. российских рублей.
Справка
Анапа расположена на территории оккупированной Советской Россией в 1920 году украинской Кубанской Народной Республики. Сейчас это населенный преимущественно этническими украинцами Краснодарский край РФ.
Украинский язык в школах Кубани изучался еще в начале девяностых годов ХХ века.
- Напомним, сейчас в РФ полностью запрещена деятельность Православной церкви Украины, свидетелей Иеговы (включительно с их собственным переводом Библии и собственной религиозной литературой) и некоторых мусульманских течений.
- Существенно ограничены в правах мормоны и сайентологи.
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