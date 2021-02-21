В Кривом Роге похоронили последнего воина УПА

21 февраля, 2021, 14:03

20 февраля 2021 года в Кривом Роге попрощались с Романом Пастернаком, воином Украинской повстанческой армии

Он последний боец УПА, жил в Кривом Роге, передает Еспресо.TV со ссылкой на Первый Криворожский .

Почтить память умершему пришли не только родные, а и криворожские участники боевых действий в Донецкой и Луганской областях Украины.

Воин УПА Пастернак ушел в возрасте 93 лет.

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Роман Пастернак вместе с братом Василием с 1943 воевал сначала в Красной Армии, а затем попал в плен. Когда бежал оттуда - направился в ряды УПА.

При жизни Пастернак рассказывал, что несколько лет ему пришлось скрываться в лесах.

Роман Пастернак имел позывной "Сокол". В 1947 году снова попал в плен, теперь уже в советский, был осужден. 10 лет провел на поселении, где женился и в 1960 году приехал на Криворожье.

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