В Кривом Роге похоронили последнего воина УПА
Он последний боец УПА, жил в Кривом Роге, передает Еспресо.TV со ссылкой на Первый Криворожский .
Почтить память умершему пришли не только родные, а и криворожские участники боевых действий в Донецкой и Луганской областях Украины.
Воин УПА Пастернак ушел в возрасте 93 лет.
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Роман Пастернак вместе с братом Василием с 1943 воевал сначала в Красной Армии, а затем попал в плен. Когда бежал оттуда - направился в ряды УПА.
При жизни Пастернак рассказывал, что несколько лет ему пришлось скрываться в лесах.
Роман Пастернак имел позывной "Сокол". В 1947 году снова попал в плен, теперь уже в советский, был осужден. 10 лет провел на поселении, где женился и в 1960 году приехал на Криворожье.
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