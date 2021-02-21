УПЛ: Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после 15-го тура
21 февраля, 2021, 22:30
По итогам 15-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" сократил отставание от "Динамо" до 1 очка
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В 15-м туре Премьер-лиги "Динамо" не смогло переиграть в Киеве "Десну", с которой свело матч вничью 1:1.
Несмотря на это, киевляне набрали 34 очка и сохранили лидерство. Они на 1 пункт опережают "Шахтер", который 21 февраля победил "Рух" - 2:0.
- Напомним, 20 февраля иранский форвард Шахаб забил первый гол за "Зарю" и принес луганчанам победу над "Мариуполем" в чемпионате Украины.
- Также в субботу "Александрия" победила дома "Минай" со счетом 3:0.
- Кроме того, в 15-м туре УПЛ "Колос" в гостях переиграл "Львов" .
- В воскресенье, 21 февраля, "Ворскла" свела вничью матч с "Ингульцом" .
- "Шахтер" обыграл "Рух" и вышел на первое место в турнирной таблице.
- Между тем, "Динамо" в Киеве на последних секундах игры с "Десной" спаслось от поражения и вернуло себе лидерство.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти