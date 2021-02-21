Синоптик Наталья Диденко пообещала потепление до +9 градусов

21 февраля, 2021, 20:12

В понедельник, 22 февраля, в Украине местами температура воздуха поднимется до +9 градусов

Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.

По ее словам, в понедельник в большинстве областей Украины в течение дня ожидается +2...+6 градусов, на юге и на Западе +5...+9 градусов.

"Ночью еще будет подмораживать. Поэтому дороги и тротуары получат окрепший, хоть и замаскированный под лужи, гололед - очень осторожно!", - предупредила Наталья Диденко.

В то же время, синоптик добавила, что мокрый снег и дождь 22-го февраля наиболее вероятен в восточных областях, а также в Сумской, Полтавской, Запорожской и Днепропетровской. На остальной территории Украины - без существенных осадков.

В Киеве понедельник обещает быть теплым, максимально до +2...+4 градусов, без осадков.

23-24 февраля, ожидается кратковременное похолодание на Левобережной Украине, потом снова восстановится потепление.

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