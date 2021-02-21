Синоптик Наталья Диденко пообещала потепление до +9 градусов
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.
По ее словам, в понедельник в большинстве областей Украины в течение дня ожидается +2...+6 градусов, на юге и на Западе +5...+9 градусов.
"Ночью еще будет подмораживать. Поэтому дороги и тротуары получат окрепший, хоть и замаскированный под лужи, гололед - очень осторожно!", - предупредила Наталья Диденко.
В то же время, синоптик добавила, что мокрый снег и дождь 22-го февраля наиболее вероятен в восточных областях, а также в Сумской, Полтавской, Запорожской и Днепропетровской. На остальной территории Украины - без существенных осадков.
В Киеве понедельник обещает быть теплым, максимально до +2...+4 градусов, без осадков.
23-24 февраля, ожидается кратковременное похолодание на Левобережной Украине, потом снова восстановится потепление.
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