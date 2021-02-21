Суд восстановил в Нацполиции патрульную Зою Мельник

21 февраля, 2021, 07:39

Одесский окружной административный суд принял решение в пользу бывшей патрульной, а ныне правозащитницы Зои Мельник

Копия соответствующего судебного решения появилась 19 февраля 2021 года на ее странице, передает Еспресо.TV .

"Одесский окружной административный суд признал противоправным и незаконным приказ Департамента патрульной полиции о моем увольнении и постановил немедленно восстановить на службе. В УПП (местном Управлении патрульной полиции - ред.) Не смогли доказать мои" многочисленные опоздания "и" прогулы ", так как их не было ", - отметила Мельник.

"Так же среди« доказательств »не было ни одной жалобы на меня от граждан. Только рапорты и кляузы приближенных к руководству, которые выполняли указания по моему увольнению", - добавила она.

Кроме восстановлении в должности руководство одесской полиции имеет также уплатить Мельник 201 тыс. грн утраченного после увольнения денежного обеспечения.

Зою Мельник уволили после публикации, в которой она описала внутренние проблемы одесского Управление патрульной полиции.

"Тогдашнее руководство Управления патрульной полиции пыталось все опровергнуть и на специально созванной пресс-конференции рассказало якобы о прогулах и опозданиях неугодной сотрудницы", - сообщает одесская интернетгазета Думская.net .

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