Россия объявила о масштабных учениях десантников в оккупированном Крыму

21 февраля, 2021, 18:37

Министерство обороны РФ анонсировало на март проведение учений воздушно-десантных войск в оккупированном Крыму

Об этом сообщают "Крым.Реалии" .

Минобороны России заявило, что планирует провести учения воздушно-десантных войск в Крыму в марте.

"В середине марта на полигоне "Опук" в Крыму, под руководством командира Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения гвардии генерал-майора Андрея Суховецкого состоятся командно-штабные учения с гвардейским десантно-штурмовым Кавказским казачиь полком из Ставрополя и гвардейским артиллерийским полком из Анапы", - говорится в сообщении.

Во время учений военные будут отрабатывать десантирование личного состава и техники на незнакомую площадку. Кроме того, они должны захватить объекты условного противника и удерживать их до прибытия основных сил соединения.

Также десантно-штурмовые подразделения ВДВ отработают высадку на необорудованное морское побережье с больших десантных кораблей Черноморского флота и оборону морского побережья от высадки морского десанта условного противника.

В сентябре 2020 года Россия провела военные учения в оккупированном Крыму, где отрабатывали уничтожение воздушных целей.

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