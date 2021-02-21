Россия объявила о масштабных учениях десантников в оккупированном Крыму
Об этом сообщают "Крым.Реалии" .
Минобороны России заявило, что планирует провести учения воздушно-десантных войск в Крыму в марте.
"В середине марта на полигоне "Опук" в Крыму, под руководством командира Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения гвардии генерал-майора Андрея Суховецкого состоятся командно-штабные учения с гвардейским десантно-штурмовым Кавказским казачиь полком из Ставрополя и гвардейским артиллерийским полком из Анапы", - говорится в сообщении.
Во время учений военные будут отрабатывать десантирование личного состава и техники на незнакомую площадку. Кроме того, они должны захватить объекты условного противника и удерживать их до прибытия основных сил соединения.
Также десантно-штурмовые подразделения ВДВ отработают высадку на необорудованное морское побережье с больших десантных кораблей Черноморского флота и оборону морского побережья от высадки морского десанта условного противника.
- В сентябре 2020 года Россия провела военные учения в оккупированном Крыму, где отрабатывали уничтожение воздушных целей.
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