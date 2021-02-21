"Если будет политическая воля, то закон о коллаборационизме примут в марте", - Наталья Пипа
Об этом в прямом эфире программы "Борковский & Валевская" заявила народный депутат Украины (фракция "Голос") Наталья Пипа, передает Еспресо.Захид .
"Но этот законопроект, как говорится, могут занести и под ковер. Поэтому все будет зависеть от политической ситуации в комитетах, а там есть определенные даты на разбирательства. Когда есть политическая воля и поставить его в повестку дня, тогда это происходит очень быстро. Это мы видели по многим законопроектах. Поэтому вполне реалистично, что в марте его могут принять ", - пояснила политик.
Также, говоря о политической воле действующей власти, народный депутат отмечала роль действующего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который ведет "свою игру".
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"Разумков хочет вести свою самостоятельную игру. Могу сказать, что на самом деле он довольно удачно ее ведет, находит понимание с различными фракциями в сложные моменты. Разумков довольно сильный игрок. Когда президент его назначал спикером, то не ожидал такого. Как будет дальше развиваться, сложно спрогнозировать. Говорят в кулуарах, что голоса за снятие спикера есть, но не за назначение нового. Поэтому в ближайшее время он еще будет, но ситуация постоянно меняется ", - сказала Наталья Пипа.
Все предыдущие программы "Борковский & Валевская" можно посмотреть здесь .
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