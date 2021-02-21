Постоянный пилот батискафа Путина оказался долларовым миллионером и племянником банкира Ковальчука

21 февраля, 2021, 13:34

У Владимира Путина есть личный пилот батискафа

Президент РФ трижды погружался на дно моря: в 2013 году обследовать затонувший фрегат, в 2015-м - античные амфоры, а в 2019-м исследовал подводную лодку времен Второй мировой войны в Финском заливе. Все погружения Путина обеспечивала один и тот же человек - Сергей Фокин, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на российский расследовательский проект Metla.

Фокин родом из Санкт-Петербурга, сейчас ему 31 год.

Мужчине принадлежат 126-метровые апаратаменты в Московьском ЖК "Фамильный дом Воробьева" (улица Косыгина, дом 13к1).

Один квадратный метр в этом жилом комплексе премиум-класса стоит 1,15 млн рус. руб. Поэтому недвижимость личного пилота Путина мы оцениваем в 145 млн рублей (почти 2 млн $).

Ранее Фокин, по данным проекта, работал на телеканале НТВ-Плюс, а сейчас трудоустроен в Минобороны. Он занимает должность заместителя начальника экспедиционного центра военного ведомства по взаимодействию с регионами.

По информации "Метлы", официальный годовой доход пилота Путина не является высоким: в целом 377 тысяч рублей в год. Правда, в Фокина есть и собственный бизнес. Он выступает соучредителем ООО "Академия Спортинга", суммарная чистая прибыль составляет около 1,5 млн рублей.

"Академия Спортинга" занимается сдачей в прокат спорттоваров. Есть у него и другие компании: "Ама-Принт" и "Принт" - это полиграфия, "Смартфильм" - это производством кинофильмов. Последнюю компанию Фокин приобрел у бизнесмена Дмитрия Чежии, которому также принадлежит доля в ООО "Лидер", который заработал 432 миллиона на IT-господряды в "Газпром трансгаз Санкт-Петербург".

Выгодные "газпромовские" господряды получают и деловые партнеры Сергея Фокина. Совладелец ООО "Принт" Игорь Гойхберг (один из экс-руководителей холдинга "Газпром-медиа") является соучредителем типографского комлекса "Девиз", который освоил более 300 млн руб. на печати газет, принадлежащих органам власти. Другой акционер "девиза" - Муслим Гедигушев, у которого пилот Путина и приобрел элитную квартиру. Ранее доля в типографии была и у самого Фокина. Вел бизнес Фокин и с медиаменеджером Эдуардом Райкиным, которые работали в структурах олигарха Юрия Ковальчука, который большинство российских и иностранных экспертов считает "кошельком Путина".

В дополнение пилот Путина является дальним родственником (внучатым племянником) Ковальчука.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb