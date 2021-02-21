На Черниговщине полицейские по пояс в снегу разыскали ночью пропавшего в лесу мальчика

21 февраля, 2021, 12:10

Патрульные сектора реагирования полиции Черниговской области преодолели семь километров по пояс в снегу через поле и лес, светили фонариками с мобильных телефонов, но к утру успели отыскать живым сильно замерзшего 17-летнего парня

События разворачивались в ночь с 19 на 20 февраля 2021 года. Информация о том, что холодной зимней ночью парень из села Пески ушел в сторону леса и не вернулся, поступила в полицию в начале четвёртого утра. Бабушка рассказала диспетчеру 102, что внук исчез около полуночи, передает Еспресо.TV .

Домой к семье сразу выехали патрульные Бахмачского отделения полиции Нежинщины. Поскольку вся Черниговская область сейчас обильно покрыта снегом, полицейские планировали найти парня по следам. Действительно было видно, что от дома парень пошел напрямик через поле к лесу.

По словам патрульного Максима Пономаренко, он с напарником Дмитрием Харченко и следственно-оперативной группой бросились пешком вдогонку. Использование служебной машины на полуметровой снежной целине было исключено.

"Когда мы" взяли след ", сразу попросили дежурную часть дать нам усиления следственно-оперативная группа. В поле было очень холодно, ветром заметало следы, но мы были настроены найти парня угодно. В одном месте следы расходились в обе стороны, поэтому мы разделились со следственно-оперативной группой. Парень бродил кругами то в поле, то в самом лесу, то выходил из леса, то снова заходил ", - приводит слова Пономаренко официальный сайт Нацполиции Украины .

В конце концов, за несколько часов поисков патрульные увидели вдали человеческий силуэт. Он уже достаточно долго пролежал на снегу. К счастью, жив и в сознании, однако не способен самостоятельно двигаться. Он сразу рассказал, что не чувствует ног.

Полицейские мгновенно сообщили врачам о парне с переохлаждением. И чтобы доставить пациента в медицинское учреждение, следовало сначала добраться до места, куда могла подъехать машина. А это - 7 км снежного целины.

Полицейские брали парня под руки и по очереди вели его, время от времени растирая руки и ноги. Они сами уже замерзли, набрали в обуви снега, у правоохранителей разрядились телефоны с фонариками, но они должны были спасти парня, жизнь которого висела на волоске.

Патрульным автомобилем полиции парня немедленно доставили в центральную районную больницу Бахмача. Врачи поставили ему диагноз: общее переохлаждение и обморожение ног.

Сначала даже рассматривалась вероятность ампутации нижних конечностей пациента. Однако этой страшной перспективы парень таки избежал.

"Как признали медики, ключевую роль сыграла отчаянная решимость и грамотные действия полицейских во время спасения юноши", - подчеркивают в Национальной полиции.

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