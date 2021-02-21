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Espreso.tvОбществоНа 150-летие Леси Украинки киевлян приглашают на церковную службу и панихиду

На 150-летие Леси Украинки киевлян приглашают на церковную службу и панихиду


фото: spadok.org.ua
В четверг, 25 февраль 2021 года, на столичном Байковом кладбище состоятся мероприятия в честь выдающейся поэтессы Леси Украинки. В тот день исполнится 150 лет от ее рождения

Об этом говорится в размещенном в сети анонсе события , организатором которого выступает Публичная библиотека им. Леси Украинки города Киева, передает Еспресо.TV .

Запланировано:

11:00 - церковная служба в Церкви Вознесения Господня (центральная аллея).

11:30 - гражданская панихида (Лесина могила).

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