На 150-летие Леси Украинки киевлян приглашают на церковную службу и панихиду
21 февраля, 2021, 13:07
В четверг, 25 февраль 2021 года, на столичном Байковом кладбище состоятся мероприятия в честь выдающейся поэтессы Леси Украинки. В тот день исполнится 150 лет от ее рождения
Об этом говорится в размещенном в сети анонсе события , организатором которого выступает Публичная библиотека им. Леси Украинки города Киева, передает Еспресо.TV .
Запланировано:
11:00 - церковная служба в Церкви Вознесения Господня (центральная аллея).
11:30 - гражданская панихида (Лесина могила).
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