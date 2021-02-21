Лидер пророссийской "Цветущей Армении" требует отставки Пашиняна. С понедельника митинги станут непрерывными

21 февраля, 2021, 11:50

Спасение армянской нации - отставка действующей власти. Об этом заявил во время митинга на площади Свободы в Ереване председатель оппозиционной к премьеру Никола Пашиняна партии "Цветущая Армения", владелец финансово-промышленной группы Multi Гагик Царукян

Акция проводилась в субботу, 20 февраля 2021 года, передает Еспресо.TV .

"С каждым днем ​​становится все хуже. Все подорожало, драм (армянская национальная валюта - ред.) обесценился, как жить сегодня обычному человеку? Эта власть не в состоянии поставить экономику на ноги. Спасение армянской нации - отставка действующей власти секундой раньше, а также формирование нового правительства. Поскольку страну трясет, никакого развития быть не может. Мир им просто не доверяет. Нож дошел до кости ", - приводит слова Царукян портал Nerws.am .

Царукян считается политологами отчетливо пророссийской фигурой. Он также дружит с Лукашенко.

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При этом Пашинян, как отмечают аналитики, пришел к власти при поддержке армянской общины во Франции и Соединенных Штатах Америки.

Впрочем, после поражения в недавней войне с Азербайджаном в Нагорном Карабахе Пашинян потерял поддержку части национал-демократических сил, которые пошли на тактический союз с пророссийских партий и популистами.

Как заявил координатор оппозиционного "Движения за спасение Родины" Ишхан Сагателян на митинге перед зданием правительства в Ереване, начатые осенью непрерывные митинги возобновятся в понедельник, 22 февраля.

"В понедельник мы собираемся в 18:00 и начинаем марш неповиновения. Наши действия не остановятся, пока это правительство не подаст в отставку ", - сказал Сагателян.

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