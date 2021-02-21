Ляшко заверил, что в Украине всех желающих вакцинируют от COVID-19 бесплатно
О главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил в воскресенье в Чернигове, сообщает Укринформ.
"Государство предусмотрело то количество средств, которое необходимо для покрытия всего населения Украины старше 18 лет бесплатной и добровольной вакцинацией. Все, кто захочет вакцинироваться, - вакцинируются", - сказал Ляшко.
Вместе с тем он отметил, что из-за ограниченного доступа к вакцинам на рынке и, соответственно, невозможности прививать всех одновременно правительство разработало дорожную карту по вакцинации, которая предоставляет приоритет группам риска и работникам критических для государства структур.
На Черниговщине, в частности, первыми будут прививать медицинских работников.
Детям профилактику коронавируса вообще не будут делать, поскольку ни один из препаратов от COVID-19 не проходил клинических испытаний на несовершеннолетних.
Что касается продажи вакцин от коронавируса в Украине, то, по прогнозам Ляшко, это может быть не ранее второго полугодия 2021 года.
- Напомним, 21 февраля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что первая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca на днях прибудет из Индии в Украину.
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