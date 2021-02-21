Ляшко заверил, что в Украине всех желающих вакцинируют от COVID-19 бесплатно

21 февраля, 2021, 16:55

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что все желающие в Украине смогут вакцинироваться от коронавируса бесплатно

О главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил в воскресенье в Чернигове, сообщает Укринформ.

"Государство предусмотрело то количество средств, которое необходимо для покрытия всего населения Украины старше 18 лет бесплатной и добровольной вакцинацией. Все, кто захочет вакцинироваться, - вакцинируются", - сказал Ляшко.

Вместе с тем он отметил, что из-за ограниченного доступа к вакцинам на рынке и, соответственно, невозможности прививать всех одновременно правительство разработало дорожную карту по вакцинации, которая предоставляет приоритет группам риска и работникам критических для государства структур.

На Черниговщине, в частности, первыми будут прививать медицинских работников.

Детям профилактику коронавируса вообще не будут делать, поскольку ни один из препаратов от COVID-19 не проходил клинических испытаний на несовершеннолетних.

Что касается продажи вакцин от коронавируса в Украине, то, по прогнозам Ляшко, это может быть не ранее второго полугодия 2021 года.

Напомним, 21 февраля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что первая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca на днях прибудет из Индии в Украину.

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