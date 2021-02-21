Главный инфекционист США рассказал, как долго придется мириться с масочным режимом

21 февраля, 2021, 21:09

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что обязательное ношение масок в общественных местах может продолжиться и в 2022 году

Об этом сообщает CNN.

По его словам, в условиях пандемии в США ношение масок в общественных местах может быть обязательным и в 2022 году.

"Я думаю, что это возможно", - сказал Фаучи и уточнил, что масочный режим может быть отменен только после существенного снижения количества новых случаев инфицирования и вакцинации подавляющего большинства населения страны.

Указ об обязательном ношении масок в госучреждениях, а также при пересечении границ между штатами подписал президент США Джо Байден в январе 2021 года.

Напомним, по состоянию на 21 февраля количество введенных доз вакцины от COVID-19 достигло 202 млн.

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